AFP via Getty Images

Chelsea: Palmer e il rigore sbagliato, il dato sorprendente

un' ora fa



Il primo errore in carriera. L'attaccante del Chelsea Cole Palmer ha sbagliato per la prima volta in carriera dagli undici metri. Al 22' della sfida contro il Leicester, l'ex Manchester City è andato sicuro sul dischetto, ma Hermansen ha respinto. Per Palmer si tratta del primo rigore fallito su 13 tentativi, nei 12 precedenti era stato infallibile.



Al di là dell'errore, Palmer resta il valore aggiunto della stagione del Chelsea: in 27 partite ufficiali tra campionato e coppe, compresa la Conference League, ha segnato 14 gol, regalando 6 assist.