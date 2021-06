Stando a quanto riporta Sky Sports UK, il nome più gettonato per l'attacco del Chelsea pare essere quello di Armando Broja, 19enne attaccante albanese oggi al Vitesse ma già di proprietà del club. Con 11 gol messi a segno e un ruolo da protagonista nella stagione del club olandese, il classe 2001 avrebbe convinto tutti a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

In attesa dei supercolpi promessi dal patron Roman Abramovich (Lukaku e Kane i nomi usciti nei giorni scorsi), i neo-campioni d'Europa hanno trovato l'attaccante del futuro.