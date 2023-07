Il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino dopo il pareggio nell'amichevole disputata ieri contro il Newcastle ha parlato del mercato: "Al momento la dinamica del gruppo è molto buona, ci sono ragazzi molto bravi che condividono il tempo insieme. Ma è difficile perché in ogni partita e restano fuori tre, quattro o anche cinque. Non possiamo avere una squadra troppo grande, con giocatori non coinvolti. Creerebbe caos. Servono 24-25 giocatori, giovani inclusi. Mi dispiace davvero perché dovremo prendere decisioni difficili, ma dobbiamo costruire una squadra equilibrata se vogliamo essere competitivi".