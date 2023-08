Il Chelsea sta dominando le sessioni di mercato e comprando giocatori su giocatori. Una situazione complicata per il nuovo allenatore Mauricio Pochettino che ha ereditato una rosa extra-large. Dopo la vittoria, la prima in Premier League, contro il Luton Town, l'argentino si è reso protagonista di una gaffe che è diventata subito virale e spiega bene la situazione a Stamford Bridge.



GAFFE - Impegnati a sfoltire la rosa, il Chelsea non ha ancora trovato sistemazione per Jamie Cumming e Malang Sarr. Proprio su questi due calciatori verteva una domanda di un giornalista in conferenza stampa. L'allenatore argentino però era impreparato ed è rimasto sorpreso: "Chi?", ha detto, facendo finta di non capire all'inizio. Poi l'ex Tottenham si è girato verso l'interprete, come a dire "Ma chi sono questi?". Un autogol vero e proprio.