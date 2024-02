Chelsea, Pochettino nella bufera: i tifosi rivogliono Mourinho, si espone anche la moglie di Thiago Silva

Redazione CM

Non riesce a rimettersi in carreggiata, il Chelsea: dopo un periodo di leggera ripresa, per i Blues sono arrivate due sconfitte nelle ultime due gare disputate in Premier League. La classifica recita undicesimo posto, la zona Champions dista 15 punti e proprio il Wolverhampton, che ha vinto per 2-4 a Stamford Bridge nel weekend, ha appena operato il sorpasso. Tutto questo, unito al 12esimo posto del 2022-23, ha esasperato i tifosi a tal punto che il coro più gettonato nel finale era "ti licenzieranno domattina", rivolto al manager Mauricio Pochettino.



SE CI SI METTONO ANCHE LE WAGS - E non solo i tifosi: Bella Silva, la moglie del difensore brasiliano Thiago, ex Milan, ha postato su X un commento sibillino: "È il momento di cambiare. Se aspettate ancora sarà troppo tardi", letto dalla maggior parte degli utenti come riferito alla guida tecnica del club londinese. Inutile dire che, per le circostanze attuali e il rapporto che lo lega al Chelsea, quello di Josè Mourinho sarebbe il nome più gradito dalla piazza.



SCONSOLATO - Dopo l'ultima sconfitta, Pochettino ha parlato a cuore aperto in conferenza stampa: "Penso che tutti noi non siamo abbastanza, la verità ora è questa. Anche io. Non abbiamo gestito a dovere la situazione. Nessuno può essere al sicuro, no? Non voglio venir qua e dire che sono il migliore. La sensazione è che il Chelsea dovrebbe occupare un'altra posizione ma per diverse circostanze non è così. Una forse è che non siamo bravi abbastanza".



NON E' COSI' SEMPLICE - La società non gradisce il clima e la gestione dello spogliatoio da parte di Pochettino, che è stato ingaggiato per poco meno di 12 milioni di euro annui di stipendio. Proprio questo salario rende complicatissimo pensare ad un cambio in corsa, soprattutto rivolgendosi ad un altro profilo blasonato come Mou, in un quadro generale influenzato dalla grande cautela che impone la stretta della FA in merito al Fair Play Finanziario. L'Everton è già stato penalizzato di 10 punti, il Manchester City e proprio il Chelsea sono a rischio per le tante operazioni condotte negli ultimi anni. Potrebbe rivelarsi un'altra annata avara di soddisfazioni per i Blues.