Chelsea, Pochettino sbotta: 'Non sono un clown!'. Ecco cos'è successo

un' ora fa



Passi avanti per il Chelsea. I Blues hanno battuto il Manchester United con un rocambolesco 4-3 e sono nel momento migliore della stagione, non avendo incassato sconfitte nelle ultime sei uscite. Pochino comunque per una squadra che avrebbe dovuto essere rivitalizzata dall'arrivo in panchina di Pochettino. La stagione dei londinesi invece sta scivolando via senza infamia e senza lode, lontano dalle zone alte della classifica. Il Chelsea staziona al decimo posto con 43 punti, a 16 lunghezze dall'Aston Villa quarto.



POLEMICA - Il 4-3 a Stamford Bridge ha comunque dato uno scossone a questa annata, tanto da far smuovere persino l'allenatore ex Tottenham, di solito serafico anche nelle esultanze. Stavolta invece Mauricio è esploso di gioia come tutti i suoi giocatori e i tifosi e, a chi gli ha fatto notare la cosa in conferenza stampa, ha risposto a modo. "I tifosi vorrebbero vedermi più coinvolto emotivamente, più passionale? La passione non vuol dire essere un pazzo che fa cose stupide sulla linea del fallo laterale. Io non sono così. La squadra deve mostrare passione in campo, io devo essere calmo, analitico per aiutarli in ogni aspetto del gioco. Questo non è un circo in cui c'è bisogno di un clown che faccia qualcosa sulla linea laterale. Siamo una delle squadre più giovani d’Europa, per cui noi dello staff tecnico dobbiamo restare calmi. Non sono un clown, sono un allenatore. Se qualcuno vuole un clown, vada a trovarne uno”, ha detto, rispedendo al mittente le critiche di parte della stampa e dell'ambiente.