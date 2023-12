Il Chelsea ha perso ancora in Premier League, ko anche in casa del Wolverhampton. Il tecnico dei Blues Mauricio Pochettino ha parlato a Sky:



“Io ed il direttore sportivo parliamo sempre, se ci sarà bisogno di fare qualcosa ci faremo trovare pronti. L’idea è sempre quella di portare in rosa giovani talenti ed in tal senso abbiamo diversi tipi di obiettivi, con più o meno esperienza, più o meno giovani. Se ci sarà bisogno di aggiungere qualcosa lo faremo con comunione d’intenti, sempre per il bene del club”