Il Chelsea cerca di strappare al Manchester City il gioiellino Cole Palmer, protagonista assoluto in questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino starebbe spingendo con il club per una mossa per il talento inglese, che lo scorso anno ha raccolto ben 25 presenze tra gare da titolare e subentri con la squadra che ha vinto il Treble.