Menomale che c'è il mercato. Deve averlo pensato Graham Potter, l'allenatore del Chelsea che sta vivendo settimane complicate. I risultati non arrivano, a differenza dei tanti acquisti della sessione estiva giunti a Londra a dar man forte ai Blues.



Forze fresche per una rosa decimata dagli infortuni L'ultimo ad aggiungersi alla lista dei giocatori in infermeria è stato Zakaria che fa compagnia a Mendy, James, Fofana, Chilwell, Kante, Sterling, Pulisic, Broja e Loftus-Cheek.