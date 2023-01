Non tira una buona aria al Chelsea. Gli acquisti continuano ad arrivare, a differenza dei risultati e l'allenatore Potter è già sulla graticola. In conferenza stampa, a una domanda poco gradita, l'inglese ha risposto così: "Ci sono momenti in cui ti arrabbi e basta. La mia responsabilità è parlare ai media nel modo più rispettoso possibile, anche se alcune domande sono stupide. Devo rispondere nel modo più rispettoso possibile, perché rappresento un grande club e ho quel tipo di responsabilità".