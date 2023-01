Joao Felix sarà titolare nel match di Premier, il recupero della settima giornata, tra Fulham e il 'suo' Chelsea. Sono bastate poche ore a Potter per lanciare subito dal primo minuto il nuovo acquisto. L'ex Atletico Madrid è arrivato in prestito dalla Spagna per 11 milioni di euro e resterà a Stamford Bridge per 6 mesi.