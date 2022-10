L'allenatore del Chelsea Graham Potter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Milan: "Ziyech ha mal di gola e non sarà a disposizione; Kanté possiamo solo aspettarlo. E' un periodo intenso nel quale stiamo cercando di fare il meglio, piano piano stiamo migliorando e si sta creando sintonia. A San Siro ci sarà un'atmosfera speciale, il Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa come abbiamo fatto noi a Londra.



Thiago Silva ha recuperato e sta meglio, è un leader e lavorare con lui è sempre un piacere. Non so se potrà giocare ancora a questo livello, ma vi dico che è una persona incredibile e io sono qui per aiutarlo. E' stato utile il turnover di sabato per avere i giocatori più freschi, domani sarà una gara impegnativa anche a livello fisico. Leao? E' un ottimo giocatore, ma è nel Milan.