Chelsea, prenotato un altro giovane portoghese: Essugo dopo Quenda, 70 milioni di euro allo Sporting Lisbona

Cristian Giudici

41 minuti fa



Uno tira l'altro. Il Chelsea continua a investire sul mercato prenotando i giovani talenti. Nel 2026 arriverà per 48 milioni di euro dallo Sporting Lisbona l'attaccante esterno portoghese Geovany Quenda, nato in Guinea-Bissau il 30 aprile 2007.



Lo stesso club inglese allenato dal tecnico italiano Enzo Maresca ha praticamente definito l'accordo per un altro portoghese di proprietà dello Sporting: il centrocampista Dario Essugo (nato a Lisbona il 14 marzo 2005, di origine angolana), attualmente in prestito al club spagnolo del Las Palmas. Il trasferimento avverrà nel prossimo mercato estivo: sempre secondo Fabrizio Romano, il Chelsea investe 22 milioni di euro per il suo cartellino e gli farà firmare un contratto per le prossime 7 stagioni fino a giugno 2032.