L'amichevole contro il Borussia Dortmund non ha portato buone notizie al Chelsea che dopo solo 20 minuti di gioco ha perso per un infortunio al ginocchio il proprio bomber Christopher Nkunku.



L'allenatore Mauricio Pochettino a fine gara ha preso tempo: "I medici lo stanno controllando e spero non sia un grosso problema. È caduto nell'azione che forse era un rigore e sente qualcosa al ginocchio ma speriamo non sia niente di grave. Speriamo possa tornare presto in squadra".



Uno stop non previsto e che potrebbe cambiare le strategie in attacco dei Blues che hanno ancora sotto contratto Romelu Lukaku il quale è in trattativa con la Juventus, ma potrebbe tornare utile al Chelsea in caso di lungo stop per il francese.