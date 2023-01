Problemi all’orizzonte per il Chelsea, relativamente all’acquisto di David Datro Fofana, attaccante classe 2002 appena arrivato dal Molde. L'Abidjan City, prima squadra dell'ivoriano, ha scritto una lettera alla FIFA con richiesta di annullare il trasferimento.



IL MOTIVO - Come spiegato dal Daily Mail, l'Abidjan sosterrebbe di aver tesserato il giocatore nel 2016 facendo firmare alla madre un modulo di consenso. La madre nega tutto e il club africano ha inoltre accusato il Molde di aver preso il cartellino del giocatore in maniera indebita, nel 2021.