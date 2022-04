E’ stata posticipata la scadenza per la presentazione di offerte per acquistare il Chelsea. Il limite per avanzarla era fissato per lunedì ma, secondo quanto riporta Sky News, sarebbe stato spostato di alcuni giorni. Il processo di acquisizione è supervisionato da Raine Group, la banca d’affari nominata da Roman Abramovich per trovare acquirenti. In corsa ci sono la famiglia Ricketts, contestata dai fan in quanto a passate frasi di sfondo razziale di Joe Ricketts. Poi l'offerta di Sir Martin Broughton, anch'essa criticata dalla Burma Campaign UK per il suo coinvolgimento con British American Tobacco e il loro rapporto con l’esercito birmano ed, infine, quella di Todd Boehly, proprietario dei Los Angelses Dodgers, anche questa oggetto di critiche in quanto Boehly detiene una partecipazione di 120 milioni di sterline in una società di scommesse che opera ancora in Russia. L. riporta Calcio e Finanza.