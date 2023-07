L’offensiva del Lione su Pulisic non ha portato ai risultati sperati dal club francese: l’americano ha fatto capire chiaramente di non voler accettare la proposta perché vuole andare al Milan. Con buona pace del Chelsea che era sul punto di accettare una proposta da circa 25 milioni di euro del presidente Textor

ACCORDO CON IL GIOCATORE - Da marzo a luglio, cinque mesi per provare a coronare un lungo inseguimento. Il Milan continua a lavorare con fiducia su Pulisic: accordo trovato con il giocatore sui termini contrattuali, manca ancora quello con il Chelsea. Furlani ha presentato una prima offerta da circa 15 milioni di euro mentre i Blues ne vogliono 10 in più.



LA POSIZIONE DEL MILAN - La trattativa va avanti come una partita a scacchi. La prossima mossa del club rossonero sarà quella di migliorare la prima proposta con alcuni paletti: 25 milioni sono considerati troppi per un giocatore in scadenza di contratto nel 2024. Nuovi contatti sono previsti anche nelle prossime ore, Pioli attende Pulisic e c’è ottimismo sul buon esito della trattativa