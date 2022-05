Piove sul bagnato in casa Chelsea. Come se non bastassero le vicende societarie, la richiesta di cessione da parte di Cezar Azpilicueta e Marcos Alonso e l'addio a parametro zero di Antonio Rudiger, anche Christian Pulisic potrebbe lasciare i Blues. Il classe 1998, che in questa stagione ha giocato 22 partite segnando 6 gol, non è per nulla soddisfatto del minutaggio accumulato e ha chiesto la cessione al club. Lo riporta The Guardian.