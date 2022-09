Zakaria al Chelsea è stato un colpo inatteso e last minute frutto della necessità di un centrocampista e del gradimento dell’allenatore. Ora però che Tuchel è stato esonerato dai Blues anche il futuro dello svizzero si complica. Il tedesco lo aveva presentato così ai media inglesi: “Abbiamo Kovacic alle prese con problemi al ginocchio da qualche settimana, e anche Kane e Loftus-Cheek dovrebbero perdere delle gare. Quando abbiamo capito che era disponibile sul mercato ci siamo fiondati su questa opzione last minute. Si tratta di un giocatore che ci dà tante possibilità. È veloce, alto e forte fisicamente, starà benissimo in questo gruppo. Può giocare come braccetto in difesa e anche come centrale di difesa. Di certo giocherà anche nei due di centrocampo e, perché no, anche come esterno di destra. È rapido e quello potrebbe essere un ruolo per lui”. Ora l’ex Juve dovrà conquistare anche il prossimo allenatore.