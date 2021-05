La semifinale di ritorno fra Chelsea e Real Madrid permetterà a una delle due protagoniste di raggiungere il Manchester City di Pep Guardiola nella finale del torneo e Calciomercato.com vi racconterà live anche gli episodi da moviola della gara che sarà diretta dal fischietto italiano Daniele Orsato, già criticato dopo l'arbitraggio di Lazio-Milan. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Giallatini e Preti, il quarto uomo Massa, mentre al var ci sarà Guida per un quintetto tutto italiano.



LA DESGINAZIONE

Arbitro: Orsato.

Assistenti Giallatani e Preti

IV uomo: Massa

Var: Guida



PRIMO TEMPO

18' Segna Timo Werner su assist di Chilweel, ma Orsato e l'assistente annullano all'istante per fuorigioco. Il var conferma, la posizione di partenza della punta tedesca è oltre la linea dei difensori e della sfera.

36' Primo giallo della gara con Sergio Ramos che sbraccia visibilmente su Azpilicueta in area del Chelsea. Orsato è vicino vede e sanziona.

39' All'elenco dei cattivi si iscrive anche Christensen che entra in ritardo su Mendy e costringe il fischietto italiano ad estrarre il giallo.