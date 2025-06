Ilha diramato la lista dei convocati per il Mondiale per Club.ha puntato su alcuni volti nuovi come, ma a catturare l’attenzione sono state soprattutto le assenze. La più sorprendente è stata sicuramente quella di, reduce dall’esperienza con la Juventus.Il difensore classe 2003 era arrivato a Torino nel mercato invernale in prestito secco dal Chelsea. Veiga ha trovato spazio sia conche con, convincendo con le sue prestazioni. In totale ha collezionato 15 presenze tra Serie A e Champions League.

La Juventus ha prolungato il prestito diper poterli portare al Mondiale per Club, mae il difensore è tornato a Londra. Sembrava che potesse rientrare nei piani di Maresca e continuare il suo percorso di crescita, ma l’allenatore ha preferito altri profili.Veiga non sarà l’unico calciatore a non prendere parte alla spedizione negli Stati Uniti. Anchenon sono stati convocati per scelta tecnica, mentreè alle prese con un infortunio.