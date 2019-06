Come riporta il Mirror, il Chelsea è fiducioso di poter trattenere sulla sponda blue del Tamigi il giovane Callum Hudson-Odoi. La squadra ha offerto all’ala inglese, classe 2000 e in scadenza di contratto al 30 giugno 2020, un prolungamento di 5 anni da circa 6 milioni di euro a stagione. Per il giocatore, che si sta riprendendo da un brutto infortunio al tendine d’achille, si tratta sicuramente di un’offerta vantaggiosa. Con questa mossa il Chelsea spera vengano accantonate una volta per tutte le voci che volevano Hudson-Odoi in procinto di accasarsi al Bayern Monaco.