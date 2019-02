Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, parla di Maurizio Sarri e della stagione dei Blues. Queste le sue parole al Daily Mail: "Facciamo tattica, tantissima tattica. Per la maggior parte dei giocatori è una cosa nuova ma ci siamo dovuti adattare. E' come se fossi tornato sui banchi di scuola, ad ascoltare tutto il tempo il professore che si ripete all'infinito. C'è da diventare matti, ma bisogna che facciamo il nostro lavoro".



SUI PROBLEMI - "La tattica non c'entra, ci manca la fiducia. Siamo insicuri di quello che facciamo e questo ci porta a giocare al di sotto delle nostre possibilità".



SU SARRI - "Noi giochiamo sempre per l'allenatore, ma vogliamo anche i risultati".