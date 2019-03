Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Fulham: "Mi sento come prima. Sono più contento perché gli ultimi risultati sono di buon livello. Mentre tutti parlavano di esonero, io già stavo programmando il ritiro estivo con la società. Sono tranquillo, per quanto lo possa essere un allenatore di calcio".



SU NAPOLI-JUVE - "Se la guarderò? È ovvio e penso anche che sia facile indovinare per chi farò il tifo"