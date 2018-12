Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla dopo il ko contro il Wolverhampton: "Penso che abbiamo giocato bene per 55 minuti, il primo gol subito è stato un incidente perché eravamo in controllo della gara. Però, dopo questo episodio, siamo diventati un'altra squadra, non so perché. Sono molto preoccupato. Ma non per il risultato, bensì per la mancata reazione. Liverpool e City in fuga? tanno facendo un campionato completamente diverso, questa non è la nostra dimensione. Bisogna lottare per un posto nel prime quattro, dobbiamo guadagnare punti in ogni partita. So bene quanto sia importante non sprecarli, ho perso la Serie A facendone 91...".



SUL CITY - "E' la squadra migliore, forse anche nel mondo, possono vincere la Champions League".