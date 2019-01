Maurizio Sarri, manager del Chelsea, cerca un centrocampista sul mercato, visto l'addio di Cesc Fabregas, promesso sposo del Monaco. Queste le parole dell'allenatore dei Blues a proposito di Nicolò Barella, obiettivo di mercato dei londinesi: "Barella? Non voglio parlare di calciatori di altri club. - riporta Sky Sports - Dico solo che con Fabregas che potrebbe andare via ci serve un altro giocatore a centrocampo, visto anche che non sappiamo quanto dovrà rimanere fermo ai box Loftus-Cheek".



SU FABREGAS - "Non so quale sia la decisione del club, ma a mio modo di vedere dovrebbe andare via. Al Chelsea c'è una regola che vuole solo rinnovi annuali per i calciatori over 30 e lui ha ricevuta una proposta biennale. Per questo penso sia giusto l'addio, non voglio che Cesc sia scontento".