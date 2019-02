Al termine del match contro il City, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha così analizzato la prestazione negativa della sua squadra: "Le spiegazioni bisogna trovarle nelle prossime ore. Le mie sensazioni erano buone prima della partita e durante la settimana. Abbiamo preso un gol stupido nei primi minuti che ci ha condizionato tutta la partita. Loro giocano un calcio fantastico, ho visto una squadra straordinaria. Noi siamo andati in totale blackout. Pep non l’ho visto, in quel momento volevo solo andare negli spogliatoi. Poi, come sempre faccio dopo la partita sono andato a salutarlo. Queste sono partite che possono lasciare un segno pesante. Non sarà semplice ripartire. Il calcio è fatto anche di grandi sconfitte. Ai ragazzi, a fine primo tempo, ho detto che se riusciamo a reagire torneremo più forti di prima. Futuro? Sono contento se dovessi sentire il presidente, visto che non lo sento mai. Però non so cosa aspettarmi".