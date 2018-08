Maurizio Sarri, neo allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Premier League contro l'Huddersfield. Il tecnico ex Napoli ha commentato anche il mercato dei Blues.



Queste le sue parole: "Sono davvero contento. La situazione di Courtois era chiara, voleva andare al Real Madrid. Abbiamo preso un giovane portiere come Kepa, uno dei giovani più importanti in Europa. Kovacic ha le caratteristiche giuste per noi, la squadra è al completo. Kepa? Ovviamente non è Courtois, ma è molto giovane ed ha ampli margini di miglioramento. Kovacic è un giocatore molto tecnico e può giocare tra le linee. Hazard è rimasto con noi. Ho parlato con lui diverse volte e non ha mai detto niente sul mercato. È molto felice di restare qui al Chelsea. Abbiamo diversi giocatori, qualcuno andrà in prestito. Preferisco avere 23-24 giocatori a cui aggiungere tre o quattro giovani".