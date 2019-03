Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla in conferenza stampa in vista della sfdia contro il Fulham: "Il caso Kepa è chiuso, lui è la nostra prima scelta per la porta. Detto questo siamo felici per Caballero, abbiamo avuto conferma che è pronto per giocare anche in match difficili. In una delle prossime due sfide Kepa sarà titolare. L'addio di Ranieri? Mi dispiace tantissimo. Ma conosco il suo carattere e so che lo rivedremo molto presto in panchina. Solitamente quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre una reazione da parte della squadra. Proprio per questi motivi per noi sarà dura preparare la gara, non sappiamo molto del modulo che adotterà il Fulham e delle idee che il nuovo tecnico proporrà. Turnover? Abbiamo la necessità di far riposare qualcuno, cambierò 3-4 giocatori". Visto poco a Napoli, a Londra Sarri si adegua e fa turnover.