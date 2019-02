Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, parla dopo il ko in FA Cup contro il Manchester United: "Guardando il risultato posso dire che siamo stati sfortunati, in quanto nel primo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio degli avversari. Dobbiamo crescere dal punto di vista della cattiveria e dell’aggressività. Cori contro di me? Sono preoccupato per il risultato, non per i tifosi. La fiducia del club non è un mio problema, il mio è quello di iniziare domani a lavorare in vista del prossimo match e per migliorare cosa non è andato questa sera. Ero realmente preoccupato quando allenavo nella Serie B italiana".