Le voci su Eden Hazard al Real Madrid non spaventano Maurizio Sarri, il tecnico del Chelsea spiega in conferenza stampa: "Eden al Real con Zidane? Dovete chiedere ad Hazard penso. Non so nulla ora, non ho parlato con Eden di Zidane. Non sono preoccupato, sapete la mia opinione: nella mia squadra voglio solo giocatori che vogliono giocare per il Chelsea, quindi non posso essere preoccupato".