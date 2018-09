Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla dopo il poker rifilato al Cardiff: "Sono molto contento dei miei giocatori, ma penso sempre che possiamo fare meglio, siamo sempre molto pericolosi nella fase offensiva ma in quella difensiva non lavoriamo ancora come voglio, ma penso che possiamo migliorare rapidamente. Hazard? E' unico, pensavo fosse uno dei migliori in Europa, ma ora sto cambiando idea, perché forse ora è il migliore in Europa. Sulla classifica? Penso che al momento Liverpool e Manchester City siano un passo avanti, quindi dobbiamo migliorare e spero che la prossima stagione possiamo essere allo stesso livello"