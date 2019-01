Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla dopo la sconfitta contro l'Arsenal: "In campo c'era una squadra piú decisa di noi, e questo è preoccupante perchè non è la prima volta che ci succede. La nostra è una squadra difficilissima da motivare, e dopo che perdiamo motivazione perdiamo anche il nostro modo di giocare. Siamo in un momento mentalmente delicato, dopo una fase iniziale in cui la squadra sembrava recepire presto quello che gli veniva chiesto".



SU HIGUAIN - " Non mi voglio interessare, ho fatto una riunione con la società 15 giorni fa e sono sicuro che sta facendo il massimo per prendere i giocatori che possiamo in un mercato difficile come quello di gennaio. Non voglio stare tutti i giorni a pensarci, anche perchè a me annoia pesantemente. Higuain il giocatore che voglio? Era nella lista, ma non so come si evolve la situazione. Inutile insistere".