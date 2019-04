Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla di Callum Hudson-Odoi, uomo mercato, cercato dal Bayern: "Ha bisogno di migliorare, può farlo e voglio che migliori. Può diventare uno dei migliori giocatori in Europa. Callum è pronto a giocare sempre, anche nelle partite più difficili. È migliorato molto nel corso della stagione e sono felice per lui. Non solo in attacco, ma anche in difesa. Per questa squadra, il futuro può essere buono con Callum".