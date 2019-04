Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato dopo il ko con il Liverpool: "Ovviamente il Liverpool è una delle migliori squadre in Europa in questo momento, ha giocato molto bene per 90 minuti, ma oggi noi siamo rimasti molto bene in partita. Siamo stati un po' sfortunati per il tempismo del secondo gol. Salah è un talento, la sua rete è stata meravigliosa, ma siamo stati un po' sfortunati per il momento in cui è arrivato ed un po' sfortunati in quanto in tre minuti avevamo tre opportunità di gol, due con Hazard ed una con Higuain, ma abbiamo centrato il palo".