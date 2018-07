Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul trasferimento di Maurizio Sarri al Chelsea: "Ancora non ci siamo. Dovete portare pazienza, work in progress. E' un accordo complesso, a livello di testi e tecnicalità. Non è basato solo sul via libera dal Napoli al Chelsea. Non si è concretizzato ancora nulla perché ADL sta curando tutti nei minimi particolari e detta la linea anche a me. Non vuole lasciare nulla al caso neanche per il futuro. Quando un allenatore cambia squadra la tendenza è portarsi dietro 1-2 fedelissimi. De Laurentiis non vuole che accada questo, stiamo curando questi dettagli.”



MERCATO - “Hysaj? De Laurentiis vuole chiudere questo tipo di finestra. Dopo Jorginho la trasmigrazione Napoli-Londra sarà finita, per qualsiasi calciatore. Tra oggi e domani si può chiudere per Sarri, potrebbe firmare, è in dirittura d'arrivo. Jorginho invece ha preferito il Chelsea al Manchester City per la destinazione e perché tra i Blues c'è anche Sarri, è praticamente tutto fatto. Younes? Dovrei venire anch'io a Dimaro perché arriveranno i legali di Younes, insieme al padre e ai suoi agenti, nella giornata di domani. Ha accettato questa destinazione e comincierà il suo recupero. Il Napoli è top in Europa e se n'è convinto”.