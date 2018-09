Chelsea e Liverpool si affrontano nuovamente in Premier League dopo essersi scontrati in Coppa di Lega, il Napoli studia attentamente i Reds prossimi avversari in Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri si lascia andare a una battuta: "Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce già benissimo il Liverpool: mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo".