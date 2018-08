Non l'esordio che aveva sognato. Maurizio Sarri, neo allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa del Community Shield perso dai Blues contro il Manchester City. Ma non solo: l'ex Napoli ha anche commentato le voci di mercato su Thibaut Courtois.



L'ESORDIO A WEMBLEY - "È molto emozionante trovarsi in questo stadio. Speravo di esordire con una vittoria, ma, a parte questo, è esattamente come l'avevo immaginato".



SULLA PARTITA - "Credo che nel primo tempo non ci siamo espressi male. Nella ripresa c'è stata una grande differenza in termini di condizione atletica. Del resto, il nostro avvicinamento all'inizio della stagione è stato abbastanza strano. Dobbiamo lavorare. Ancora non so quanto tempo servirà ai ragazzi per adattarsi ai suoi metodi. Va detto che alla squadra mancano sei giocatori e non sarà semplice avere a disposizione i reduci del Mondiale per l'inizio del campionato. Comunque, ho visto un buon pressing, ma non in maniera continua. Non abbiamo avuto il controllo della partita".



SU COURTOIS - "Non sono interessato all'agente. Voglio sentire se il ragazzo mi dirà le stesse cose. Voglio giocatori con un livello molto alto di motivazione".



SU BARKLEY - "Mi piace, è un giocatore tecnico. Deve migliorare in fase difensiva, è difficile giocare con lui, Jorginho e Cesc Fabregas contemporaneamente in campo. Ma mi piace, sarà un giocatore molto utile per noi".