Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha concesso un'intervista a Sky Sport dopo il successo di misura del Chelsea sul MOL Vidi: "Abbiamo creato molto senza sbloccare il risultato, questo diventa un problema con squadre che si chiudono, ma questo ci può stare. Non mi piace il fatto che abbiamo concesso due o tre occasioni, abbiamo cambiato otto o nove giocatori e la risposta è stata positiva. Morata? Al di là del gol è venuto più a giocare con i compagni, è stato presente, può ripartire da questa rete. Ha qualità importanti e deve trovare il modo di tirarle fuori. L'atmosfera a Stamford Bridge è bellissima, il pubblico è molto vicino alle panchine e al campo. Io però vengo da Napoli, giocare in Europa lì è una sensazione non comune. La difficoltà di questi momenti è ricaricarsi in tre giorni, noi abbiamo fatto due battaglie con il Liverpool e c'era il rischio di arrivare scarichi alla partita. Mi piace pensare di averli stancati"