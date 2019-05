Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions che i Blues giocheranno contro l'Eintracht Francoforte.



Queste le sue parole: "Rispetto molto l'Eintracht. Hanno giocato contro l'Inter e il Benfica. Sono una squadra molto dinamica, con una grande intensità: hanno le stesse caratteristiche dello Slavia Praga, ma la qualità è diversa, specialmente nei giocatori offensivi. Sono davvero molto pericolosi in casa, così come in trasferta, quindi per noi sarà davvero molto difficile andare in finale".