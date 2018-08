Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City, nella finale di Supercoppa Inglese, ha parlato così Sarri, tecnico del Chelsea: "Nel primo tempo non c'è stata tanta differenza con il City, nel corso della ripresa il divario è emerso soprattutto dal punto di vista fisico. I giorni che hanno preceduto la stagione del Chelsea sono stati un po' pazzi, c'è molto da lavorare. E' stato molto bello ed emozionante entrare a Wembley, ma immaginavo una prima volta con una vittoria. A parte il risultato è stato esattamente come l'ho immaginato. Eravamo senza sei giocatori e che ancora la squadra non è al top". L'allenatore si è poi soffermato su Courtoris, al centro di voci di mercato direzione Real Madrid: "Non mi interessa cosa dice l'agente, voglio sentire se il giocatore mi dirà la stessa cosa, voglio che i giocatori abbiano un livello motivazionale molto elevato", come riportato su Ansa.