Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla a Sky Sport dopo la vittoria ai rigori sull'Inter: "E' un lavoro parziale, i ragazzi che sono a disposizione che non sono forse la maggioranza, dei 12 giocatori al mondiale ne sono arrivati 3-4, stanno facendo bene. Siamo un po' indietro, ma sono soddisfatto".



SUI GIOVANI - "Saranno importanti? Non lo so, perché la mia esperienza nel calcio inglese non mi permette di capire quello che possiamo fare. Avevamo 3 ragazzi molto giovani, non so cosa faranno in Premier, ma sono sicuro che sentiremo parlare molto di loro il prossimo anno"



SU MORATA E GLI ALTRI BIG - "I giocatori forti li vogliamo trattenere, ma non a tutti i costi. Il giocatore forte deve restare con le giuste motivazioni, proveremo a convincerli, alle nostre condizioni".