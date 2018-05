Pep Guardiola che non vede l'ora di sfidarlo, lo Zenit San Pietroburgo che decide di puntare su Sergej Semak, Aurelio De Laurentiis irremovibile sulla clausola rescissoria. Tre volti dello stesso futuro: quello di Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli, sotto contratto con il club partenopeo che però ha deciso di puntare su Carlo Ancelotti per la prossima stagione, è la prima scelta del Chelsea: da qui la voglia di Guardiola di sfidarlo, da qui la scelta dello Zenit di virare sull'ex guida dell'Ufa. Ma c'è un grande problema, economico: ed è qua che entra in scena Aurelio De Laurentiis.



QUANTI COSTI! - Maurizio Sarri ha già raggiunto un accordo economico con il Chelsea: 6 milioni di euro di ingaggio a stagione per un contratto della durata di 3 anni. Non c'è, però, quello col Napoli: DeLa non ha intenzione di fare alcun passo indietro sulla clausola da 8 milioni di euro (valida fino al 31 maggio), i Blues non hanno ancora fatto nessun passo avanti. Anche perché, il Abramovich, mandando via Antonio Conte, attuale manager dei londinesi, dovrebbe pagare 11,5 milioni di euro di penale, che fanno quasi 20 milioni di euro netti solo per mandare via Conte e prendere Sarri. Senza contare l'ingaggio...



PREOCCUPATO - Come raccolto da calciomercato.com, Sarri e il suo entourage, a oggi, sono molto preoccupati: c'è il forte rischio che il tecnico possa restare fermo. Saranno ore febbrili, concitate, con Marina Granovskaia, dirigente di massima fiducia del patron Roman Abramovich, e tutta la dirigenza del Chelsea che stanno valutando il da farsi (con Blanc, prima alternativa, che costa zero). 20 milioni di euro di problemi che, al momento, fanno preoccupare Maurizio Sarri.



@AngeTaglieri88