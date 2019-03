Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri e il Chelsea non sono mai stati cosi lontani. L'ex tecnico del Napoli è sulla graticola e potrebbe essere esonerato prima della fine della stagione: l'idea dei Blues è quella di puntare su Steve Holland come tecnico ad interim, per poi puntare sul grande nome. Uno tra Nuno Espirito Santo, Laurent Blanc, Massimiliano Allegri o John Terry.