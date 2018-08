Maurizio Sarri, manager del Chelsea, parla dopo l'1-1 contro l'Arsenal in ICC: "Hudson-Odoi? Starà con noi per tutta la stagione. E' un giocatore molto giovane. Dobbiamo aspettarlo, ma in futuro sarà un giocatore molto, molto forte. Morata? Forse era stanco (è appena diventato papà di due gemelli, ndr). Gli ultimi tre giorni sono stati molto intensi, quindi forse era un po' stanco. Ma non sono preoccupato per Morata".



SU HAZARD, WILLIAN E COURTOIS - "Li vedrò sabato per la prima volta, non conosco la situazione in questo momento. Non ci sono novità, stiamo parlando dei migliori giocatori e ogni club vuole trattenere i suoi migliori giocatori. Stiamo cercando di farlo".