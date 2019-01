Maurizio Sarri lega il suo futuro a quello di Gonzalo Higuain. Come scrive il Corriere della Sera, il Chelsea ha deciso di accontentare il tecnico italiano puntando sul centravanti del Milan, classe '87, ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto, arriverebbe l'esonero.



Intanto si formano le prime crepe nello spogliatoio. L'arrivo di Higuain non piace a Giroud e il centravanti francese non sarebbe l'unico scontento. Secondo il Daily Mirror, le voci di mercato sul terzino destro albanese Hysaj del Napoli mettono in agitazione uno dei senatori: capitan Azpilicueta. E Zappacosta spinge per tornare in Italia alla Lazio.