Dalle parti di Stamford Bridge le questioni societarie rimangono irrisolte, ma il mercato non passa in secondo piano. Secondo quanto appreso da Sport, i Blues, con l'ottica di dover perdere alcuni pezzi pregiati, stanno tentando di trarre il maggior beneficio possibile dagli affari.



Con il Barcellona interessato a Marcos Alonso e Azpilicueta, entrambi in scadenza nel 2023, il club allenato da Tuchel si è mostrato interessato a due profili blaugrana: Serginho Dest e Neto.