Antonio Rudiger avrebbe interrotto le trattative per il rinnovo con il Chelsea. Secondo The Telegraph il tedesco è rimasto sulla sua posizione di 10 milioni a stagione mentre i Blues avrebbero offerto 7,5 al massimo. La distanza non permette di continuare i discorsi nonostante la volontà di farlo rimanere da parte di Tuchel e aprirebbe l'ipotesi Real Madrid a giugno quando scadrà il contratto.