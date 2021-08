La trattativa tra il Chelsea e il Siviglia per Jules Koundé si fa sempre più complicata. Nonostante non sia stato convocato per la trasferta di Elche, tra i due club non è stato ancora trovato un accordo per il passaggio del centrale francese in Premier League. Gli andalusi non sono riusciti a trovare un sostituto all'altezza e non hanno accettato i 50 milioni offerti dai Blues. Un affare che sembrava ben indirizzato, ma che potrebbe saltare in questi ultimi giorni di mercato.