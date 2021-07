Negli scorsi giorni il Chelsea e il Siviglia hanno intavolato una trattativa per Jules Koundé, il difensore centrale francese del club andaluso. I Blues sono molto interessati e hanno offerto 30 milioni più il cartellino di Zouma, valutato circa 20. Secondo il Daily Mail, lo scambio si è complicato perché Zouma non vorrebbe andare in Spagna. Trattativa quindi in fase di stallo.